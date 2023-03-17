اليوم.. وكيل البطريركية يفتتح مبادرة لجنة المرأة بالمجمع المقدس

تفتتح اليوم الجمعة، لجنة المرأة بمجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، والمعروف بالمجمع المقدس، مبادرتها التي تأتي تحت شعار "امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ" (١يو ٤: ١).

حيث يلقي القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومقرر اللجنة، محاضرة عبر صفحة لجنة المرأة بالمجمع المقدس على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، وذلك بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وتقديم المفهوم السليم لعدد من المعتقدات والمسلمات والتقاليد الاجتماعية.

وكان قد صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي للعثور على الكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على مياه النيل بمحازاة الكنيسة، ومفتوحًا على آية من سفر اشعياء "مبارك شعبي مصر" (أش ١٩: ٢٥).

وفي السياق ذاته طيب نيافته أجساد القديسين الموجودة بالكنيسة، ثم ألقى عظة القداس.

كما صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة موريس التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.