مسئولو السفارة المصرية فى الجزائر يزورون بعثة الزمالك

حرص مسئولو السفارة المصرية في الجزائر على زيارة بعثة فريق الزمالك في فندق الإقامة، وتواجد السفير مختار وريدة، والمستشار هاني ديميري نائب السفير والقنصل محمود مرشد في مقر إقامة البعثة استعدادًا للقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال مسئولي السفارة كل من جمال عبدالحميد عضو المجلس ورئيس البعثة، وخالد لطيف أمين الصندوق، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأول في الجزائر في الخامسة مساء اليوم استعدادًا للقاء المقبل أمام شباب بلوزداد، على أن يخوض الفريق مرانه الأساسي غدًا على ملعب المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالغني – حسام عبدالمجيد – محمود شبانة – محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا

الزمالك في أربعة جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال حقق فوزًا وحيدًا، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد في الـ17 من مارس الجاري، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.