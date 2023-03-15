«الضويني» يهنئ ممثلي الأزهر الفائزين في جائزة التميز الحكومي 2022

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتصدر قطاعات الأزهر المختلفة، في حصد جوائز التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

جاء ذلك خلال تدوينة لوكيل الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتويتر، كتب فيها: أتقدم بخالص التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حصد قطاعات الأزهر جوائز التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢، كما أعرب عن خالص تقديري وتهنئتي لممثلي الأزهر الفائزين والمشاركين في مختلف فئات الجائزة، وأتطلع إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة أزهرنا والنهوض بوطننا وبمنظومة العمل الجماعي في الأزهر.

وقدم وكيل الأزهر تهنئة خاصة لممثلي الأزهر الفائزين بالمراكز الأول، حيث كتب: أبعث بتحية خاصة لكل السيدات والفتيات العاملات في الأزهر بمناسبة حصد جائزة المركز الأول عن فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ولأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لحصد المركز الأول عن فئة فريق العمل المتميز، وأدعو الله للجميع بدوام التوفيق والسداد ومزيد من الإنجازات.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أسماء الفائزين في جوائز التميز الحكومي، حيث حصد الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته؛ عدة جوائز عن عدد من فئات الجائزة لعام ٢٠٢٢، وفازت مشيخة الأزهر بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ عن فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، بينما جاءت جامعة الأزهر في المركز الثالث في نفس الفئة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الحكومية.

وفاز مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بجائزة المركز الأول، كأفضل فريق عمل حكومي على مستوى الجمهورية، حيث تسلم الجائزة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما حصل فضيلة أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على جائزة المركز الأول، فئة "رئيس قطاع"، وذلك عن فترة رئاسته لقطاع المعاهد الأزهرية لعام 2022، وحصل ربيع زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمشيخة الأزهر، على المركز الثاني عن فئة "رئيس إدارة مركزية"، وذلك على المستوى الفردي لجائزة التميز الحكومي 2022.

وتعد فئة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، أحدث فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بأهمية تمكين المرأة وذوي الهمم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية.