الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقفية الشباب تكرم الأوائل في مهرجان الكرازة بـ14 إيبارشية

الأنبا موسى
الأنبا موسى

نظمت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، حفلها السنوى لتكريم الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بشارع طومان باي بحي الزيتون بالقاهرة.

وكرمت الأسقفية الفائزين من ايبارشيات شبرا الخيمة والفيوم وبنها وقويسنا وحلوان والمعصرة والمعادي واطفيح والصف وشبرا الشمالية وشبرا الجنوبية والزيتون وشبين القناطر واكتوبر واوسيم وطموه وعزبة النخل وميت دمسيس.

وسلمت الاسقفية الكؤوس للفائزين بالمراكز الاولى في الايبارشيات بالاعوام التالية 2019 و2020 و2021 و2022.

واحتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة لايدنسدام - هولندا بعيد نياحة  القديس البابا كيرلس السادس، حيث صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وهو الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال) وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ومجموعة أخرى إلى رتبة أغنسطس (قارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

بعد انتهاء القداس الإلهي قدمت فرق كورالات الكنيسة المختلفة عرضًا شيقًا من الترانيم احتفالًا بعيد شفيع الكنيسة البابا كيرلس السادس. كما طافت الشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين ايقونة القديس مرتلين التمجيد الخاص به وسط مشاركة عدد كبير من الشعب.

كما أقيمت بكنيسة الشهيد مارجرجس بحدائق حلوان، صلاة تجنيز الأب المبارك القمص غبريال بخيت كاهن الكنيسة الذي رحل عن عمر بلغ ٩٠ سنة، بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة ٢٨ سنة.

شارك في الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة من خارجها، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب امتلأت بهم كافة جنبات الكنيسة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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