«iTi» يُعلن عن برنامج تدريبي لتطوير تطبيقات «أندرويد»

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية “تطوير تطبيقات أندرويد بلغة "Kotlin" على منصة مهارة-تك، وتوفر الدورة التدريبية شرحًا لكيفية تطوير تطبيقات نظام "أندرويد" باستخدام لغة البرمجة Kotlin، بدءًا من الأساسيات ومرورًا بالتدريبات العملية وتتطلب الدورة معرفة سابقة بلغة البرمجة Java إلى جانب خبرة في مجال تطبيقات أندرويد.

ويتيح هذا الكورس دراسة البرمجة باستخدام لغة كوتلن، بدءًا من الأساسيات ومرورًا بالتدريبات العملية، ونختتم بعرض توضيحي كامل، حيث يتضح من خلال هذه المراحل أن لغة كوتلن أقل تعقيدًا بدرجة كبيرة من لغة الجافا.

إذا كنت تُريد أن تُصبح مطورًا محترفًا للغة كوتلن، فإن هذا الكورس هو ما تبحث عنه.

بعد الإنتهاء من هذه الدورة سيكون الطالب قادر على:

أساسيات لغة كوتلن:

- فهم أنواع بيانات ومتغيرات لغة كوتلن.

- فهم مفهوم أمان القيم الفارغة (Null)باستخدام عوامل التشغيل (عامل operator Not Null Assertion ، عامل النداء الآمن Safe Call operator، عامل إلفيس Elvis operator).

- التعرف على كيفية إزالة التعقيد في حالات If الشرطية.

- التفريق بين حالة Whenفي لغة كوتلن وحالة Switch في لغة الجافا.

- التعرف على الوظائف المُضافة في مجموعات المجموعة Set والخرائط Maps.

- فحص المِيزات المُضافة في الحلقات التكرارية For.

- مراجعة الحلقات التكرارية Whileفي لغة الجافا وأوجه التشابه بينها وبين لغة كوتلن.

- فهم الدوال (بشكل أساسي مع الدالة Return Type ، وعامل تشغيل Three Dots ، ودوال جديدة: الوسائط الافتراضية Default Arguments والوسائط المسماة Named Arguments ، الدوال الإضافيّة Extension).

- استدعاء الاستثناءات والتوصل لسبب عدم دعم الاستثناءات المحددة.

البرمجة الوظيفية:

- فهم مبدأ عدم القابلية للتعديل Immutability كمفهوم جديد.

- تجربة مصطلحات لامدا في دوال أعلى في الترتيب.

- فهم بعض أمثلة طرق الترتيب الأعلى (فلتر، خريطة، خريطة مسطحة، ملف مضغوط).

- التعرف على طرق التثمين الكسول Lazy evaluation.

- فهم طرق الترتيب الأعلى المستخدمة في فئة المساعد Standard.kt (دع ، مع ، طبق ، استخدم).

- تجربة حفظ الذاكرة باستخدام Inline functions.

البرمجة كائنية التوجُّه (OOP) في لغة كوتلن:

- التعرف على كيفية إنشاء كلاسات OOP.

- فحص الخصائص مع الدوال “getter” و “setter” باستخدام المعرفات.

- تحديد موقع السلوك الخاص الذي يسلكه المنشئات الأولية.

- التعرف على أوجه التشابه بين المُنشئ الثانوي بين اللغتين.

- تحديد خصائص فئة البيانات.

- استدعاء التعدادات.

- فهم مفهوم الوراثة.

- تحديد Aabstract Classesو Interfaces.

- فهم قواعد مفهوم الـ Overriding .

- استدعاء التحويلات الذكية.

- التعرف على نطاقات الرؤية Visibility Scopes.

- معرفة الفرق بين الكائنات المرافقة وال Java static keyword.

- استدعاء التصريح عن الكائنات Object Declarations كـ Singletons.

- التعرف على الكلاسات والطرق العامة.

- ربط مفهوم التباين المُشترك بمفهوم الثبات.

- المقارنة بين التباين المشترك والتباين (داخل ، خارج).

لغة الكوتلن للأندرويد:

- فهم الامتدادات.

- معرفة سبب التوصية باستخدام View Binding .

- تطوير مشروع التطبيق كبرنامج ReCap.