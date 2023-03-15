جامعة الفيوم تعقد ندوة عن نشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقدت كلية الطب بجامعة الفيوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان “نشر ثقافة العمل التطوعي ضمن مبادرة حياة كريمة” بحضور الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية طب الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها الدكتور محمود القُللي منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

أكد حمدي محمد إبراهيم، أن حجم المشروعات الخدمية والصحية والتعليمية التى تقوم بتنفيذها مؤسسة حياة كريمة يبعث على الفخر بالجهد الذي بذل من أجل رفع المعاناة وتحسين نوعية الحياة لعدد ضخم من أسر محافظة الفيوم مشيرًا للدور الكبير الذى يقوم به طلاب الجامعة فى نشر الوعي بتلك الجهود لدى شرائح كبيرة من أهالى المحافظة.

فيما عرض محمود القُللي جهود المبادرة على مستوى مركزى يوسف الصديق وإطسا، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم تجاوز ١٥ مليار جنيه لتنفيذ ١٣٢٢ مشروعًا فى مجالات البنية التحتية والتعليم والمجمعات الخدمية وقد روعي فى اختيار المشروعات أن تخدم الفئات الأكثر فقرًا والأعلى فى نسب الأمية وذوي الهمم والأسر المعيلة.

وأشار إلى أن المبادرة استطاعت أن تقدم خدماتها لـ١٨،٥ مليون مستفيد فى مرحلتيها التجريبية والأولى فى ٢٠ محافظة فى عدد من المجالات الصحية والتعليمية والخدمية ومجالات التدريب ورفع نوعية الحياة.

وأضاف أن فكرة مبادرة حياة كريمة تقدم بها عدد من الشباب الوطني المتحمس لخدمة مصر لرئاسة الجمهورية تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت المبادرة عام ٢٠٢١ ليكون هدف القضاء على الفقر وسد الفجوة الحضارية بين القرى والمدن من أهم ركائزها، داعيًا طلاب الجامعة للتطوع فى المبادرة للمشاركة بجهودهم ووعيهم في استكمال مشروعاتها.

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