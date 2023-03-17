الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم الجمعة.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ألكسيوس رجل الله

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم الجمعة،  بذكرى ألكسيوس رجل الله، سليل أشراف روما وأغنيائها والذي غادر البيت الأبوي وعاش مجهولاً، في الصلاة والزهد وإماتة الجسد، في مدينة الرها، حيث انتقل إلى الله في القرن الخامس

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية، قالت خلالها:  

"وحدة النّفس مع الرّب يسوع المسيح هي أمر مختلف عن الشراكة بين شخصين أرضيّين: هي تبدأ بالمعموديّة وتثبّت باستمرار بواسطة الأسرار الأخرى، إنّها اندماج وتدفّق للعصارة، كما أخبرنا مثل الكرمة والأغصان  عمل الوحدة هذا مع الرّب يسوع المسيح يقود إلى تقارب العضو من الآخر بين كلّ المسيحيّين. هكذا، تلبس الكنيسة جسد المسيح السرّي. هذا الجسد هو جسد حيّ والرُّوح الذي يحييه هو روح المسيح الذي ينطلق من الرأس ويجري نحو جميع الأعضاء: الرُّوح المنبثق من الرّب يسوع المسيح هو الرُّوح القدس، وتكون الكنيسة بذلك هيكل الرُّوح القدس.

لكن رغم الوحدة العضويّة الحقيقيّة للرأس والجسد، تقف الكنيسة إلى جانب الرّب يسوع المسيح كشخص مستقلّ. بصفته ابن الآب الأزلي، عاش الرّب يسوع المسيح قبل بدء الأزمنة وقبل كل وجود بشريّ. بفعل الخلق، عاشت البشريّة قبل أن يأخذ الرّب يسوع طبيعتها وقبل أن يندمج بها. بتجسّده، أعطاها حياته الإلهيّة. بعمله الفدائي، جعلها قادرة على قبول النعمة... الخليّة الأولى لهذه البشريّة التي تمّ افتداؤها هي مريم: بها، اكتمل للمرّة الأولى التطهير والتقديس بالرّب يسوع المسيح. هي الأولى التي امتلأت بالرُّوح القدس. قبل أن يولد ابن الله من العذراء القدّيسة، هو خلق هذه العذراء الممتلئة نعمة؛ وبها ومعها، أسّس الكنيسة. لذلك، هي مخلوقة منفصلة عنه، تقف إلى جانبه رغم أنّها دائمة الاتصال به.

كلّ نفس مطهّرة بالمعموديّة ومرتفعة إلى حالة النعمة، هي بالتالي مخلوقة من الرّب يسوع المسيح ومولودة له. لكنّها مخلوقة في الكنيسة وهي تولد بالكنيسة... هكذا تكون الكنيسة أمّا لكلّ مَن يتوجّه إليه الفداء. هي كذلك باتّحادها الحميم مع الرّب يسوع المسيح، ولأنّها تقف إلى جانبه بصفتها عروس الرّب يسوع المسيح، لتشاركه عمله الفدائي.

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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