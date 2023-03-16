اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد سابيتوس المصري

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد سابيتوس المصري، والذي وشى به إلى الحاكم الوثني أحد الفقراء ممن كان يعولهم في القفر، فاعترف بالمسيح جهراً ونال إكليل الشهادة بعد أن تحمّل تعاذيب مبرَّحة.

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:

“يمكنكم أنتم أيضًا، إن أردتم، أن تستحقوا اسم رسل الرّب. فإذا قام كلّ واحد منكم حسب إمكاناته بقدر ما حصل على إلهام من السماء أن يُبعد قريبه عن الشر ويقوده نحو الخير، إذا ذكّر الضائع بالملكوت أو العقاب الذي ينتظره في الآخرة، يكون بالفعل رسولًا لكلام الرّب يسوع المقدس. ولا يقولنّ أحد: أنا عاجز عن تعليم الآخرين وعن وعظهم، أقول لكم افعلوا فقط ما باستطاعتكم فعله حتى لا تُسألوا يومًا عن الوزنات التي وُهِبتُم إياها واحتفظتم بها لأنفسكم. لأنّ الذي فضّل أن يُخبئ وزناته عوضًا عن استغلالها لم يحصل بنفسه على أكثر من وزنة”.

“ادفعوا الآخرين لمواكبتكم؛ فليُصبِحوا رفاق الطريق التي تؤدي إلى الله. عندما تقصدون السَّاحة أو برك السباحة العامة، إذا التقيتم بشخص عاطل عن العمل، ادعوه لمرافقتكم، فأعمالكم اليوميّة هي التي تساعدكم على الاتحاد بالآخرين. هل تتجهون نحو الله؟ حاولوا ألا تصلوا إليه بمفردكم. فليقم من سمع نداء الحب الإلهي في قلبه بتشجيع قريبه ليحذو حذوه”.

"النبع يسكب مياهه للجميع: بأيّ حقّ تمنعونه؟... أنتم شهود على شفاءاته... كلّ يوم يشجّعنا بالقول: "تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكمْ'إنّه يحبّ أن يعطي هبة الصحّة للجميع. وأنتم، لماذا تسيؤون إليّ بمنعي من الصراخ له...: أيّها المخلّص، خلّصني؟".