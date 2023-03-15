الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المفتى يفحص إعدام المتهم بقتل إمام مسجد بشبين القناطر

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف، بإحالة أوراق المتهم بقتل إمام وخطيب مسجد لفضيلة المفتى؛ للبت في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد. ع"، عاطل، "عبدالوهاب. ع"، 21 سنة، طالب، "و.ع " 58 سنة، موظف، أنهم فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجنى عليه "س. م، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذى أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه.

محكمة جنايات بنها إحالة إعدام خطيب مسجد فضيلة المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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