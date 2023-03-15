الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم مصر الجديدة» تعلن مواضيع المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

طلاب
طلاب

أعلنت إدارة مصر الجديدة التعليمية عن مواضيع المشروعات البحثية المقررة لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، بالفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022-2023. 

وجاءت الموضوعات البحثية كالتالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

1-المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.

2-جهود الدولة في ترشيد استهلاك "المياه - الكهرباء".

3-دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بالتغيرات المناخية.

4-مخاطر الألعاب الإلكترونية.

5-اختيار أحد المشروعات القومية وتحدث عنها في ظل الجمهورية الجديدة.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

1-المبادرات الرئاسية التحضر للأخضر ودورها في التوعية بمشكلات البيئة.

2-المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وتأثيرها على التنمية.

3-أهم الإنجازات في مجال الطاقة "طاقة الرياح، الطاقة الشمسية".

4-حقل ظهر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5-التغيرات المناخية وتأثيرها على"الزراعة والمياه والصحة".

ثالثًا: المرحلة الثانوية

1-المثلث الذهبي في صعيد مصر وأهميته في تنمية الصعيد.

2-دور التكنولوجيا وأثرها في الصراع الفكري في ظل العولمة.

3-المشروعات القومية وتأثيرها على تنشيط السياحة.

4-المشروعات القومية وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

5-التحديات والإجراءات للحد من تغير المناخ.

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كان أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قرارًا بشأن المشروعات البحثية.

وأوضح الوزير أنها ستكون من 50 درجة ولا تضاف للمجموع، وستكون على مستوى المدرسة، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ويتم اختيار البحث لكل مجموعة من القائمة بمعرفة المعلم "رائد الفصل" بالتعاون مع معلم المادة، ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية، وكذلك التحديات التي تواجهها وطرق التغلب على هذه التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

وتابع الوزير: "يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب، وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة، لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون، ويقوم المعلم بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها".

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الجمهورية الجديد التغيرات المناخية الالكتروني الاقتصادية والاجتماعية الألعاب الإلكترونية الأبتدائي والأعدادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفصل الدارسي الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

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