تفاصيل القبض على المتهم بقتل سائق فى بلبيس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ضبط المتهم بقتل شخص في محافظة الشرقية.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه سائق مركبة "تروسيكل" عن مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء غياب المجني عليه مسجل خطر.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المتغيب مدين له بمبلغ مالى وطالبه بالسداد، إلا أنه لم يف بدينه، بالرغم من قيامه بتحرير إيصالات أمانة بقيمة المبلغ له.

فقام باستدراجه "بالتروسيكل" ملكه بزعم توصيله وقام باصطحابه لمنزله، والتعدى عليه واحتجازه داخل مسكنه، ثم توجه عقب ذلك وقام ببيع التروسيكل لأحد الأشخاص "سيئ النية" تم ضبطه وبحوزته "التروسيكل".

وعقب ذلك عاد لمنزله وقام بخنق المتغيب حتى فارق الحياة، كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه، و3 إيصالات أمانة بتوقيع المجنى عليه، هاتفه المحمول، مبلغ مالى "متبق من ثمن التروسيكل".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.