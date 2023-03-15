الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كان بيبكي» ممرضة تعتدي على طفل بقسم المعثور عليهم بمطروح

طفلة
طفلة

 

تعدت ممرضة محافظة مطروح، على طفل عمره عام و7 أشهر، من المقيمين في قسم المعثور عليهم، وأحدثت إصابته، وذلك لبكاءه الشديد أثناء عملها.

وقامت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، بتفقد قسم المعثور عليهم للوقوف على كافة ملابسات واقعة تعدي ممرضة على طفل من المقيمين في القسم، حيث تم إجراء الفحوصات لجميع العاملين ومراجعة جميع ملفات التمريض المكلف بالعمل، وذلك لتأهيلهم للعمل بالشكل الإنساني الذي يليق مع الأطفال ودراسة كافة احتياجات القسم.  

وقال الدكتور مبروك سالم إن الممرضة “سهى م ح” وتعمل في قسم المعثور عليهم التابع لإدارة مطروح الصحية، تعدت بالضرب على أحد الأطفال المقيمين في القسم، وأحدثت إصابته، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ونقلها إلى مستشفى مطروح العام وتحويلها إلى الشئون القانونية. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم توقيع الكشف الطبي على الطفل "شمس .م .م" وتحرير تقرير طبي له، حيث تبين وجود كدمات وسحجات وخدوش بخديه إثر تعدي الممرضة المرافقة للأطفال عليه بقسم المعثور عليهم.  

وأكد أنه تم التحقيق مع الممرضة المرتكبة للواقعة من قبل الشئون القانونية بمديرية الصحة والتحقيق مع الشهود على الواقعة والأمن المعني بحراسة وحماية الطفل والتمريض المشرف على قسم المعثور عليهم، مشيرا إلى أن الممرضة اعترفت بالاعتداء على الطفل وإحداث إصابته.  

وأشار إلى أنه تم نقل الممرضة لمستشفى مطروح العام وذلك لعدم ارتكاب الواقعة مرة أخرى، بالإضافة إلى سؤال إدارة الخدمة الاجتماعية وتحرير تقرير عن حالة الطفل النفسية والضرر الواقع عليه إثر الاعتداء، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية وإخطار النيابة العامة وذلك لوجود مخالفة لقانون حماية الطفل ويكون ردع عام وخاص للصالح العام.

الشئون القانونية تعدي بالضرب تعدى على طفل حماية الطفل صحة مطروح نائب محافظ مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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