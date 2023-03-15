الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوعين

تعدٍ على الأراضي
تعدٍ على الأراضي الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق مراكز ومدن محافظة المنوفية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدًا لهيبة الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 2 فدان، و20 قيراطًا و3 أسهم، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 مارس الجاري.

وتنوعت تلك الإزالات ما بين 6 حالات تعدٍ بمركز شبين الكوم على مساحة قيراطين و23 سهمًا، و5 حالات بأشمون بمساحة قيراطين و5 أسهم، فضلًا عن إزالة حالتيّ تعدٍ بمركز الباجور على مساحة قيراط واحد و14 سهمًا، و12 حالة بمنوف بمساحة 3 قراريط و10 أسهم، وكذا إزالة 30 حالة ببركة السبع بمساحة 18 قيراطًا و4 أسهم، و31 حالة تعدٍ بمركز قويسنا على مساحة تزيد عن 14 قيراطًا، وفي مركز الشهداء تم إزالة 37 حالة بمساحة إجمالية 23 قيراطًا و14 سهمًا، و6 حالات إصلاح بمساحة قيراطين و4 أسهم، جاء ذلك وفقًا لتقرير إدارة حماية الأراضي الزراعية  بمديرية الزراعة بالمحافظة.

ووجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعدٍ يتم رصدها وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية  وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

15 مارس أجهزة الأمنية اجهزة الامن إزالة فورية إزالة التعديات إسبوعي 6 حالات 30 حالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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