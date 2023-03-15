ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 2 متر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.