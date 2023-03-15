الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمرج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 2 متر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

العقارات وزارة الداخلية التنقيب عن الآثار مباحث قسم شرطة المرج

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