الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمنزل فى بنها

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية بتمدة مركز بنها، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية بتمدة بمركز بنها، يفيد باندلاع حريق بمنزل وتمكن الأهالى من السيطرة عليه، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمليات البريد لمنع تجدد النيران.

وبالفحص تبين أن المنزل ملك "محمد توفيق" سائق، وأسفر الحريق عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

خسائر بشرية قرية بتمدة حريق القليوبية قوات الحماية المدنية

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وائل لطفي

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