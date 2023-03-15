الكاثوليكية تفتتح تدريب «مهارات الرصد والتقييم» في أسوان

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، افتتاح تدريب "مهارات الرصد والتقييم"، الذي نظمته جمعية كاريتاس مصر إحدى مؤسسات الكنيسة بأسوان.

افتتح التدريب الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، والسيدة فاطمة السيد، منسق برنامج الدعم بوزارة الصحة، أيمن محارب، مدير مساعد برنامج حماية الطفل باليونيسيف.

أقيم التدريب يومي الثالث عشر، والرابع عشر من الشهر الجاري، حيث استهدف التدريب العاملين بمشروع "أندية الأسرة"، بحضور أربعين متدربًا من بينهم ميسرات الأنشطة بالوحدات، بمحافظة أسوان.

حضر التدريب السيد أيمن تواضروس، مدير مكتب كاريتاس بقنا، والأقصر، وأسوان، والدكتور هاشم عبد الحميد، كبير الإخصائيين بمكتب أسوان، والدكتور عصام علام، من قطاع الصحة باليونيسيف، والدكتورة فاطمة عنتر، منسق برنامج الدعم بالمحافظة.

كما ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار التعاون المشترك بين قطاع "الشباب"، بكاريتاس- مصر، تحت إشراف السيد فؤاد شوقي، وقطاع "تنمية الطفولة المبكرة" بالجمعية، تحت إشراف السيدة سامية سعد، تم تنظيم زيارة لحضانة الهجانة، التابعة لكاريتاس مصر، وذلك لعدد من المتطوعات من مدرسة المير دي ديو.

تهدف الزيارة إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة بالحضانة، التعرف على المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنمية وتكوين طالبات المدرسة.

تضمن اليوم عددًا من الفقرات المتنوعة، كما تم التقاط الصور التذكارية، التى تجمع بين طالبات المدرسة، وأطفال الحضانة.