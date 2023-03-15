الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاثوليكية تفتتح تدريب «مهارات الرصد والتقييم» في أسوان

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، افتتاح تدريب "مهارات الرصد والتقييم"، الذي نظمته جمعية كاريتاس مصر إحدى مؤسسات الكنيسة بأسوان.

 

افتتح التدريب الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، والسيدة فاطمة السيد، منسق برنامج الدعم بوزارة الصحة، أيمن محارب، مدير مساعد برنامج حماية الطفل باليونيسيف.

 

أقيم التدريب يومي الثالث عشر، والرابع عشر من الشهر الجاري، حيث استهدف التدريب العاملين بمشروع "أندية الأسرة"، بحضور أربعين متدربًا من بينهم ميسرات الأنشطة بالوحدات، بمحافظة أسوان.

 

حضر التدريب السيد أيمن تواضروس، مدير مكتب كاريتاس بقنا، والأقصر، وأسوان، والدكتور هاشم عبد الحميد، كبير الإخصائيين بمكتب أسوان، والدكتور عصام علام، من قطاع الصحة باليونيسيف، والدكتورة فاطمة عنتر، منسق برنامج الدعم بالمحافظة.

 

كما ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار التعاون المشترك بين قطاع "الشباب"، بكاريتاس- مصر، تحت إشراف السيد فؤاد شوقي، وقطاع "تنمية الطفولة المبكرة" بالجمعية، تحت إشراف السيدة سامية سعد، تم تنظيم زيارة لحضانة الهجانة، التابعة لكاريتاس مصر، وذلك لعدد من المتطوعات من مدرسة المير دي ديو.

 

تهدف الزيارة إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة بالحضانة، التعرف على المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنمية وتكوين طالبات المدرسة.

 

تضمن اليوم عددًا من الفقرات المتنوعة، كما تم التقاط الصور التذكارية، التى تجمع بين طالبات المدرسة، وأطفال الحضانة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

«استعراض القوة» يقود 6 أشخاص إلى «حبل المشنقة» بالمطرية

واقعة «تحرش» صاحب محل بطفلة فى المرج تنتهى بالتصالح

ورديات مخابز صباحًا ومساء.. تفاصيل خطة عمل «التموين» خلال رمضان

قبل قمة ليفربول وريال مدريد.. أبرز 4 «ريمونتادا» تاريخية فى دورى الأبطال

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تحتفل بيوم الدبلوماسية المصرية

الملحق الفرنسي للشئون العلمية والأكاديمية يزور الجامعة المصرية اليابانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وادي السيليكون ضحية الفيدرالي الأمريكي

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة