مدرب الهلال يغادر إلى الأرجنتين لوفاة أحد أفراد أسرته

تلقى الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، نبأ سيئًا بوفاة أحد أفراد أسرته، يوم أمس في حادث سير بالأرجنتين.

وحسبما ذكرت صحيفة (أوليه) الأرجنتينية، توفيت زوجة ميشيل دياز، نجل رامون دياز، بعد حادث تحطم على طريق في المقاطعة، إلى جانب مصرع سائق آخر، مشيرة إلى أنه تم إدخال نجل المدرب وابنه إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة أن زوجة ابن رامون دياز توفيت على الفور يوم الثلاثاء بسبب حادث على إحدى الطرق في مقاطعة بوينس آيرس، على بعد 252 كيلومترًا بالقرب من بلدة باتريسيوس، مضيفة أن الحادثة وقعت بعد اصطدام وجهًا لوجه بين سيارته وسيارة دفع رباعي، حيث أدى ذلك إلى أن باربرا أوليفر (البالغة من 32 عامًا)، ألقيت من السيارة لتلقى حتفها على الفور.

وكشفت الصحيفة عن أن المتوفاة كانت زوجة ميشيل دياز، حيث كانت تقود السيارة أثناء تواجدها في مقعد القيادة، بينما تم نقل زوجها وابنهما البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي كان يجلس في المقعد الخلفي، إلى أحد المستشفيات. وبحسب الصحف المحلية، فإن ميشيل دياز ونجله، قد خرجا من دائرة الخطر.

وذكرت (أوليه) أن الشخص الذي كان يقود السيارة الأخرى، قد توفي أيضًا، وهو رجل إطفاء سابق يبلغ من العمر 65 عامًا، إلى جانب إصابة الشخص الذي كان يرافقه.

وأوضحت الصحيفة أن رامون دياز قد تلقى الخبر، خلال قيادة فريقه الهلال أمام الفتح، مساء أمس الثلاثاء، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يغادر المدرب الأرجنتيني الملعب فورًا عقب نهاية اللقاء، ليتم على إثره إلغاء المؤتمر الصحفي للمباراة، بسبب الحادث.

مع انتشار الخبر، قاد رامون الهلال ضد الفتح، في ربع نهائي كأس الملك، غير مدرك للحادث المأساوي. وفاز فريق بيلادو 3-1 وبعد المباراة أفاد النادي بتعليق المؤتمر الصحفي بسبب المأساة.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة نادي الهلال، وأعضاء الفريق، خالص التعزية والمواساة إلى رامون دياز، مدرب الفريق، ومساعده إيميليانو دياز، في وفاة أحد أفراد أسرتهما، وتعرض اثنان لإصابات إثر حادث مروري، متمنين لهما السلامة والشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الهلال أن رامون دياز، المدير الفني للفريق، قد سافر إلى موطنه، بعد تلقيه نبأ وفاة زوجة نجله، مضيفًا أنه تقرر أن يقود إيميليانو دياز، مساعد مدير الجهاز الفني، وذلك لحين عودة رامون دياز، من بلاده.