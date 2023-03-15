حسام هيبة: إطلاق حزمة خدمات للمستثمرين أون لاين في أبريل المقبل

قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر استقبلت ١٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، لتكون ثاني أعلى دولة إفريقية في تلقي الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة عازمة على حل كل مشكلات الاستثمار.

وأضاف رئيس الهيئة، في تصريحات، على هامش افتتاح مصنع جديد في مجال توطين صناعة الإلكترونيات، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية حريصة علي التيسير على المستثمرين وتقديم الحوافز الاستثمارية سواء إعفاءات ضريبية وجمركية بهدف تحقيق حلم مصر في توطين وخلق صناعة محلية قوية.

وأكد رئيس الهيئة أن سيتم طرح العديد من الخدمات للمستثمرين أون لاينـ عبر تطبيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات تجريبيا بداية من أبريل المقبلـ والتطبيق رسميا بداية يوليو 2023.

ولفت إلى أن الخدمات ستشمل بداية من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص أون لاين بدون الحاجة إلى الذهاب لهيئة الاستثمار أو مكاتبها في المحافظات، وعقد الجمعيات العمومية وإضافة أعضاء أو تعديل في هذه الإجراءات وغيرها من الخدمات.