سكرتير المجمع المقدس يحتفل بذكرى العثور على الإنجيل في النيل

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي للعثور على الكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على مياه النيل بمحازاة الكنيسة، ومفتوحًا على آية من سفر اشعياء "مبارك شعبي مصر" (أش ١٩: ٢٥).

وفي السياق ذاته طيب نيافته أجساد القديسين الموجودة بالكنيسة، ثم ألقى عظة القداس.

وصلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة موريس التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.