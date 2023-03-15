دراسة جديدة.. مادة كيميائية للتنظيف تجعلك عرضة للإصابة بمرض «باركنسون»

قد تكون مادة كيميائية شائعة تسمى ثلاثي كلورو إيثيلين (TCE) والتي تم استخدامها لأكثر من 100 عام لإزالة الكافيين من القهوة وإزالة الشحوم المعدنية والملابس النظيفة الجافة، هي التي تغذي انتشار مرض باركنسون وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة مرض باركنسون.

قام فريق العلماء الدولي بتحليل الاستخدام الواسع للمادة الكيميائية، والأدلة التي تربط المادة السامة بمرض باركنسون، وحدد سبعة أشخاص أصيبوا بالمرض بعد العمل مع المادة الكيميائية أو التعرض لها في البيئة.

TCE هو مركب كيميائي يُمتص بسهولة من خلال الاستنشاق والابتلاع وملامسة الجلد، بمجرد امتصاصه ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يسبب التعرض الحاد آثارًا مثل الصداع والدوار والغثيان والقيء، يليها النعاس وصعوبة التحدث، يمكن أن يؤدي التعرض الشديد إلى الغيبوبة وعدم انتظام ضربات القلب والوفاة.

الفارق الزمني بين التعرض لمرض باركنسون وتشخيصه يمكن أن يتراوح من 10 إلى 40 عامًا، لذا فإن الأفراد الذين يصابون بمرض باركنسون يمكن أن يفعلوا ذلك بناءً على التعرض منذ عقود، فالمادة الكيميائية هي مذيب يستخدم على نطاق واسع في عدد من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية والعسكرية والطبية.

في حين انخفض الاستخدام المنزلي ولا يزال TCE يستخدم لإزالة الشحوم من المعدن والتنظيف الجاف، الأفراد الذين عملوا مباشرة مع المادة الكيميائية لديهم مخاطر عالية للإصابة بمرض باركنسون، ومع ذلك يواجه ملايين آخرون المادة الكيميائية دون علمهم من خلال الهواء الخارجي والمياه الجوفية الملوثة وتلوث الهواء الداخلي.

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تسبب TCE في خسارة انتقائية للخلايا العصبية المنتجة للدوبامين وهي السمة المميزة لمرض باركنسون في البشر، ويحذر العلماء من أن الملايين الذين يعيشون ويتعلمون ويعملون بالقرب من مواقع التنظيف الجاف والمواقع العسكرية والصناعية من المحتمل أن يتعرضوا للهواء الداخلي السام.