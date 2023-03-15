الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استعراض القوة» يقود 6 أشخاص إلى «حبل المشنقة» بالمطرية

حبل المشنقة
حبل المشنقة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 6 متهمين بقتل شخصين بينهم طفل، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي المفتي.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في أبريل 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، استعرضوا القوة وآخرين مجهولين ضد المجني عليهم "محمد. ع"، "عماد. ح"، والطفل "عبدالرحمن. ع"، وكان هدفهم من ذلك تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين كان غرضهم من ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، بحملهم الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين وآخر مجهول قتلوا المجني عليه "محمد. ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلافات مع أحد المتهمين، بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه، واستعانوا في تنفيذ ذلك المخطط ببقية المتهمين.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية معاقبة حيازة أسلحة نارية المطرية الإعدام شنق ا

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