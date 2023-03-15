برلمانى: مجمع الأسمدة الأزوتية يضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالقطاع الصناعي، سواء لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة أو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة، إضافة لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج الوطني ووضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية لتصل لـ100 مليار دولار صادرات وفقًا لخطة التنمية الشاملة.

وأضاف سلطان، في تصريحات له اليوم: «لعل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، خطوة لاستكمال النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير الأسمدة وفتح أسواق خارجية للتصدير، حيث يضيف المجمع 6 كيانات جديدة للصرح العملاق، ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة ما بين مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويًا».

وتابع عضو مجلس النواب: «هذا بالإضافة إلى إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويًا ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويًا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية لأول مرة في مصر بطاقة 300 ألف طن سنويًا، ومن ثم هذه التحركات جميعها تخدم الصناعة المصرية بشكل مباشر وتسهم بقوة في دعم المنتج الوطني وتوفير العملة الصعبة وآلاف فرص العمل للشباب ودعم التوجه الخاص بالنهوض بالصناعة المصرية لعودة شعار "صنع في مصر" في مختلف دول العالم مرة أخرى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لاستقبال الصناعات المختلفة وأصبحت جاذبة للمستثمرين».