ندوات تعريفية بقانون الطفل والممارسات الضارة بهم في البحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زکريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة عدد من الندوات واللقاءات والقوافل الطبية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بالمراكز وجمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلى بالبحيرة للحد من الممارسات الضارة للأطفال وتهيئة الأمهات للرعاية والإهتمام بأولادهم ونشر ثقافة حقوق الأطفال ، والتعرف على أهم السلبيات والتحديات التى تواجه الأسر بالريف بالتعاون مع الأوقاف و الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والمجلس الإستشاري للإعاقة.

مناهضة العنف ضد الأطفال

وأكدت الدكتورة أمل زكريا قطب أن الندوات تناولت القضايا المتعلقة بمناهضة العنف ضد الأطفال وآليات حمايتهم التي كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية، والدور الفعال الذي يقوم به خط نجدة الطفل في مكافحة العنف وكذلك دور لجان حماية الطفولة في التدخل العاجل مع الأطفال المعرضين للخطر وكيفية إستقبال الشكاوى على (16000) المركزي الذى يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة العمل على حلها مع رفع الخطر والضرر عنهم وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها توفير سبل الأمان والحماية لهم.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والتى قامت بالتوجيه بالقيام بالاستمرار في عقد تلك الندوات والمحاضرات وبالتعاون مع للمجلس القومي للمرأة في محافظة البحيرة من أجل المساهمة في الارتقاء بالمستوى الفكرى لدى الأطفال داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة لكى يتم خلق جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التطورات الحالية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه تم التوجيه لجميع مجالس المدن والقرى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في تنفيذ تلك الندوات التى يتم من خلالها نشر ثقافة حقوق الأطفال ، والتعريف بأهم السلبيات والتحديات التى تواجه الأسرة المصرية داخل جميع مدن وقرى الريف المصرى .