الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى لـ«الإعلام»: «فرجوا الناس عشان تعرف جهد الدولة لتقليل فجوة الغذاء»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا وتكلفة كبيرة للغاية لتقليل فجوة الغذاء، ولكن يظل النمو السكاني تحديا كبيرا.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، رسالة للإعلام في مصر، قائلًا إنه يجب أن يجعل المصريين على مسمع ومرئى مما يحدث من تطوير وإنجازات بشكل أوسع وأكثر شمولية، معلقًا: "فرجوا الناس عشان تعرف إن في جهد كبير جدًا وتكلفة كبيرة جدًا الدولة بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوة الغذاء".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.

المصانع الستة، تتضمن مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة "400" ألف طن/عام ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة "300" ألف طن/سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة "300" ألف طن/عام ومصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة "165" ألف طن/سنويا ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة "200" ألف طن/عام ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة "300" ألف طن/عام.

الدولة المصرية السيسي فجوه الغذاء النمو السكاني الاسمدة الأزوتية مجمع الأسمدة الأزوتية افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية العين السخنة مصر

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