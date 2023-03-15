الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: الدولة وفّرت الغاز بكميات كبيرة لإنشاء مشروعات قطاع الأسمدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود، ولكن دخوله في صناعات أخرى كقيمة مضافة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بافتتاح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة: "الدولة وفرت الغاز الطبيعي بكميات كبيرة لإنشاء المشروعات الجديدة بقطاع الأسمدة الآزوتية".

وعن إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية، أوضح أن العمل عليه ظل على مدار 3 سنوات، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في تلك الصناعات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمدة الأزوتية افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية العين السخنة الغاز الطبيعي

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