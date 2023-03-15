الرئيس السيسى: الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ الدولة تواصل إنشاء البنية التحتية لخدمة مشروعات الزراعة.

وقال الرئيس السيسي، تعقيبًا على كلمة السيد القصير، وزير الزراعة، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية في منطقة العين السخنة، عن مشروعات التنمية الزراعية: "أنا عايز أقول إحنا مش بنتكلم في موضوع بسيط.. بالنسبة لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة، إحنا هنا بنتكلم على مشروع إعادة صرف زراعي بمحطات معالجة عملاقة"، مؤكدًا أن الأرقام التي يتم تنفيذ المشروعات بها كبيرة جدًا.

وأضاف: "عاوز أقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي بنتكلم فيه مش مشروع بسيط.. وطلباته من المياه أو طلباته من الأسمدة هتبقي ضخمة.. مش بتكلم خالص على التجهيز كمشروع.. ده موضوع تاني خالص.. ده التوسع الأفقي اللى بنعمله".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الآزوتية.

المصانع الستة، تتضمن مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة (400) ألف طن/ عام، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة (300) ألف طن/ سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة (300) ألف طن/ عام، ومصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة (165) ألف طن/ سنويًا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة (200) ألف طن/ عام، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة (300) ألف طن/ عام.

