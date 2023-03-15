الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي المؤسسات الخدمية بالإيبارشية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولي الأنشطة والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

هدف الاجتماع إلى وضع رؤية موحدة والتنسيق بين جميع المؤسسات الخدمة بالإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية.

وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من الخطة الموضوعة.

تضمن الاجتماع أيضًا بعض التوجيهات الرعوية من راعي الإيبارشية، بالإضافة إلى وضع رؤى العمل، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأنشطة الخدمية.

وأشار الأنبا باسيليوس، إلى ضرورة سبل التعاون المشترك بين الأنشطة والمؤسسات المختلفة بعضها البعض، لخدمة الإيبارشية، كما تمنى للجميع رسالة مثمرة.