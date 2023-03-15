الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

47 مشروعًا لريادة الأعمال وابتكار في افتتاح المعرض العلمي بجامعة المنوفية

دكتوره نانسي أسعد
دكتوره نانسي أسعد

افتتحت اليوم الأربعاء، الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعرض العلمي، بالملتقى الطلابي الأول بجامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون  البيئة وخدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة ولجنة تحكيم الابتكارات العلمية وريادة الاعمال الممثلة في الدكتور جابر مليجي والدكتور علاء فرجـ والدكتور حمدى عوض ولجنة تحكيم الأبحاث العلمية المشكلة من الدكتور حسن عليوه والدكتورة  نهى عثمان والدكتورة فاطمة رمضان.

وجرى عرض مشاريع ريادة الأعمال والإبتكارات العلمية الخاصة بالطلاب المشاركين بالملتقى العلمي، حيث تضمن العرض جناح لريادة الأعمال وجناح للإبتكارات العلمية وجناح الرالي لشرح مسابقة رالي ريادة الأعمال التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبرت الدكتورة نانسي عن سعادتها بكل هذا الكم من الإبتكارات العلمية والذكاء الإصطناعي ومشاريع ريادة الأعمال. 
كما أكد الدكتور فتح الله الشوره مقرر الملتقى بأنه قد تقدم بالمعرض 47 إبتكار ومشروع ريادة الأعمال.

وجرى ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، كما أشرف على فاعليات الملتقى الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

أبحاث العلمية أعضاء هيئة التدريس أستاذ جراحة ابتكارات الباطنة العامة الأمراض المتوطنة الابحاث العلمية الابتكارات العلمية

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