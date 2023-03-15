الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاهل المغرب يعلن ترشح بلاده إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030

العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالعاصمة الرواندية كيجالي، عن ترشح بلاده بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

جاء ذلك في رسالة من العاهل المغربي، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت له بالعاصمة الرواندية.


وأوضح الملك محمد السادس، في الرسالة، التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، شكيب بن موسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.
 

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