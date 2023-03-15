الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الإندونيسية تهدد بسحب تراخيص شركات التنقيب عن النيكل المخالفة

التنقيب عن النيكل
التنقيب عن النيكل

حذرت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، الشركات العاملة بمجال التنقيب عن النيكل من خرق المعايير البيئية الإندونيسية وإلا سيتم سحب تراخيص عملها.

وقال الوزير التنسيقي للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجيتان إن الحكومة ستغلق خلال شهرين الشركات التي لا تلتزم باللوائح التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك قد يقلل من بعض عائدات البلاد إلا أن البلاد تحرص على عدم تدهور البيئة في المستقبل، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية. 

وأضاف أنه تم إرسال فريق حكومي إلى أكبر مجمع لمعالجة النيكل في البلاد والكائن بمقاطعة "سولاوسي" الوسطى للتحقيق في الشكاوى البيئية والعمالية التي أثيرت هناك الشهر الماضي، محذرا من أن الحكومة قد تتخذ إجراءات ضد أي شركات غير ملتزمة.

يشار إلى أن إندونيسيا تسعى لاستغلال مخزونها الكبير من النيكل لتصبح مورد إقليمي ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية ووقعت عقود بمليارات الدولارات خلال ثلاث سنوات، إلا أن المعنيين بشؤون البيئة حذروا من نهج التنقيب الجشع الذي قد يسبب مشكلات بيئية مستديمة.
 

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وائل لطفي

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