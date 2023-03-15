الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تعلن تسجيل أربع إصابات بجدري القردة

جدري القردة
جدري القردة

أبلغت المراكز التايوانية السيطرة على الأمراض عن أربع حالات أخرى من جدري القرود المنقولة محليًا، الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للعدوى المحلية إلى سبعة منذ أن تم تصنيف المرض على أنه مرض معد من الفئة الثانية في يونيو الماضي.

وقال كو هونج وي، المسؤول في مركز السيطرة على الأمراض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن الحالات الجديدة لمرض جدري القرود تم تشخيصهم بعد أن سعى الأشخاص المصابون إلى العلاج الطبي للأعراض التي شملت الحمى والبثور وتضخم الغدد الليمفاوية والبثور.

وتم وضع الأفراد المصابين في الحجر الصحي بالمستشفى وحدد مسؤولو الصحة 14 شخصًا من ذوي الخطورة المتوسطة إلى عالية الخطورة، و 58 مخالطًا منخفض الخطورة.

وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض مرض الجدري من الفئة 2 في 23 يونيو 2022 ، مما يعني أنه يتعين على الأطباء الإبلاغ عن الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها للمرض في غضون 24 ساعة.

ومنذ 23 يونيو، أبلغت تايوان عن 12 إصابة - سبع حالات محلية وخمس مكتسبة في الخارج (من ألمانيا والولايات المتحدة والنمسا).

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