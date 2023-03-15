إنجاز جديد.. مصر تنتظر تقدمًا عالميًا فى تصدير الغاز خلال 2023

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إنه متوقع أن تحصد مصر المركز الرابع عالميًا لتصدير الغاز هذا العام.

وقال سعد الدين، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "من مصر" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إن مصر حاليًا تحتل المركز الثاني عربيا والخامس عالميا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا، مشيرُا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت القارة الأوروبية تتجه لمصادر أخرى للحصول على الغاز.

وتابع الدكتور محمد سعد الدين، أن مصر وأنجولا والجزائر من الدول التي تقدمت في مراكز نقل الغاز المسال في العالم : "السنة اللي فاتت عام 2022 حصدنا المركز الثاني وخططنا السنة دي نحقق 12 مليار دولار تصدير للغاز المسال".

وأردف: مدينتي "دمياط" و"إدكو" يقدوزا يصدروا 2 مليار قدم يوميا على الأقل، وبالتالي هنزود شحنات، مؤكدا: "هناخد المركز الرابع السنة دي في تصدير الغاز عالميا".

وأوضح أنه لولا اتفاقيات ترسيم الحدود مع المتوسط لكانت مصر حاليا من الدول المستوردة للغاز، ولم تكن مصر لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي من الغاز.