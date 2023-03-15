الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلجورود

مقاطعة بيلجورود
مقاطعة بيلجورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مساء الثلاثاء، أن نظام الدفاع الجوي أسقط 3 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلجورود.


وبحسب قوله فإن أنقاض أحد الصواريخ أصاب قطاعا سكنيا في بيلجورود ما تسبب في أضرار، كما تضررت عدة منازل في منطقة بيلغورود.


وقال رئيس بلدية بيلجورود، إنه لم يصب أحد بجروح نتيجة سقوط صاروخ على القطاع السكني بالمدينة.


وبحسب قوله، هناك دمار في عدة منازل خاصة ومبنى سكني واحد ونوافذ وسقوف متضررة بشكل كبير، كما لحقت أضرار بالسيارات.
 

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الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلجورود

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