الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن الاضطرابات المدنية الأخيرة التي تشهدها مولدوفا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
وقال فارهيلي إن: "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجية بالإضافة إلى الدول الأعضاء يستكشفون نظام عقوبات جديد يستهدف الأشخاص الذين يسعون لزعزعة استقرار هذا البلد".
وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمضي قدما في الاستعداد لمهمة مدنية أوروبية محتملة إلى مولدوفا لتعزيز الأمن والمرونة هناك.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت دولة مولدوفا احتجاجات تندد بغلاء المعيشة، ورفع فيها المتظاهرون لافتات تدين عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم القياسي الذي تشهده البلاد حيث بلغ 30٪ عام 2022.
كما طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة مولدوفا مايا ساندو.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا

تايوان تعلن تسجيل أربع إصابات بجدري القردة

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى

سفير روسيا لدى واشنطن: وجود مسيرة أمريكية فى البحر الأسود عمل استفزازاى

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلجورود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟