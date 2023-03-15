متحدث التخطيط يكشف مزايا المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مزايا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قائلاً: "إن المشروع القومي للأسرة هو أحد المشروعات التي تعمل على تحسين خصائص القضايا السكانية".

وأضاف محمد العقبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعتمد على تمكين المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها وحملات توعية وتثقيف للأسرة المصرية من ضمنها توفير حوافز إيجابية لها.

وأوضح أن المشروع يشجع على إنجاب طفلين فقط، وتم الإعلان عن توفير 1000 جنيه سنويا يتم إدخارها للسيدة التى تشترك فى البرنامج وصرف المبالغ بفوائدها عن سن الـ 45 سنة.

وأشار محمد العقبى، إلى أنه تم وضع معادلة بالتعاون مع وزارة المالية أن كل سيدة تدخل البرنامج يتم وضع 1000 جنيه فى وعاء ادخارى لها، وهى من سن 20 سنة لـ 45 سنة والتى ستحصل على 62 ألف و500 جنيه، موضحا أنه لا تتحمل السيدة أى مبالغ ولكن تتوجه لتسجيل بياناتها وأن تثبت أنها متزوجة وأن عمرها 21 سنة وأنجبت طفلين فقط وتلتزم بالكشف الدورى وعدم الإنجاب أكثر من ذلك.

أوضح محمد العقبى أن البرنامج يعمل على تحسين أوضاع وخصائص الأسرة المصرية، لافتا ًإلى أنه يعتبر دعم وحافظ إيجابي للأسرة والمرأة المصرية من أجل أن تحسن تربيتهم وتحافظ على صحتهم.