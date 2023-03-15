الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث التخطيط يكشف مزايا المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

الدكتور محمد العقبى
الدكتور محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التخطيط

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مزايا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قائلاً: "إن المشروع القومي للأسرة هو أحد المشروعات التي تعمل على تحسين خصائص القضايا السكانية".

وأضاف محمد العقبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعتمد على تمكين المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها وحملات توعية وتثقيف للأسرة المصرية من ضمنها توفير حوافز إيجابية لها.

وأوضح أن المشروع يشجع على إنجاب طفلين فقط، وتم الإعلان عن توفير 1000 جنيه سنويا يتم إدخارها للسيدة التى تشترك فى البرنامج وصرف المبالغ بفوائدها عن سن الـ 45 سنة.

وأشار محمد العقبى، إلى أنه  تم وضع معادلة بالتعاون مع وزارة المالية أن كل سيدة تدخل البرنامج يتم وضع 1000 جنيه فى وعاء ادخارى لها، وهى من سن 20 سنة لـ 45 سنة والتى ستحصل على 62 ألف و500 جنيه، موضحا أنه لا تتحمل السيدة أى مبالغ ولكن تتوجه لتسجيل بياناتها وأن تثبت أنها متزوجة وأن عمرها 21 سنة وأنجبت طفلين فقط وتلتزم بالكشف الدورى وعدم الإنجاب أكثر من ذلك.

أوضح محمد العقبى أن البرنامج يعمل على تحسين أوضاع وخصائص الأسرة المصرية، لافتا ًإلى أنه يعتبر دعم وحافظ إيجابي للأسرة والمرأة المصرية من أجل أن تحسن تربيتهم وتحافظ على صحتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

الباز: تصريحات يحيى قلاش سقطة لأستاذ كبير وأتوقع منه الاعتذار لزملائه

«تقلبات جوية شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال 5 أيام

أسعار اللحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين فى معرض «أهلا رمضان»

ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد سباعية مانشستر سيتى فى مرمى لايبزيج

خالد ميرى: المفاوضات مع الحكومة لزيادة معاشات الصحفيين كانت صعبة

السفارة السعودية بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟