الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وأفريقيا

رئيس أمانة منتدى
رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليغ أوزيروف

أكد رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليج أوزيروف، أن الغرب يريد إخراج روسيا من الأسواق الإفريقية؛ للحفاظ على احتكارها.

 

واعتبر أوزيروف- خلال كلمته في منتدى "روسيا وأفريقيا التعاون كطريق للتنمية المستدامة"- أن الغرب يسعى إلى تقليص التعاون بين موسكو وأفريقيا؛ لتحقيق أهدافه الاقتصادية من خلال إخراج روسيا من الأسواق الأفريقية أو منعها من دخول هذه الأسواق، للحفاظ على احتكارها من أجل الهيمنة السياسية والاقتصادية.

 

وأضاف أن بلاده تريد أن تقيم شراكة متساوية مع الدول الإفريقية خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية المقبلة، التي ستصبح عنصرًا لتشكيل النظام في العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة؛ لضمان هذه الشراكة.

 

ومن المقرر عقد القمة الروسية- الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبرج، حيث عقدت القمة الأولى يومي 22 و24 أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي، تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

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