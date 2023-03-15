الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شؤون الحرمين: 30 ألف حافظة لماء زمزم وتوزيعها فى جميع أنحاء المسجد

ماء زمزم
ماء زمزم

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم خلال شهر رمضان المبارك، على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

 

وقال مدير إدارة سُقيا زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - إن الإدارة جهزت 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، بجانب توفير 1423 كادرًا بشريا لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

 

وأضاف الزهراني أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت والعربات الذكية، التي يصل عددها إلى 80 عربة لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز وموقع المكبرية ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة والمصليات الرجالية والنسائية، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت أيضا 250 شنطة لعبوات ماء زمزم لتقديمها لقاصدي البيت العتيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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