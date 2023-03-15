التموين تكشف تفاصيل توفير لحوم ودواجن بنصف السعر

كشف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل توفير لحوم ودواجن بنصف السعر، قائلاُ: "إن رئيس مجلس الوزراء افتتح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، وهو مستمر حتى يوم 21 مارس، ويضم تخفيضات كبيرة وجودة السلع عالية".

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "المعرض سيبدأ العمل في تمام العاشرة صباحا، ويستمر حتى التاسعة مساء ويضم جميع السلع، ويشارك فيه حوالي 400 شركة عارضة، من بينهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع شركاتها التي تنتج السلع الاستراتيجية".

وأشار إلى أن معرض أهلا رمضان سيطرح كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هذا المعرض هذا العام نموذج مشرف، حيث بلغ سعر الأرز 14 جنيها والسكر 14 جنيها، بالإضافة إلى التخفيضات التى طالت كافة السلع".

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن معرض "أهلا رمضان" الرئيسي يتضمن 126 جناحا لكافة الشركات، ويتضمن كافة السلع، مشيرا إلى أنه اطمئن على توافر السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 50% لبعض السلع.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.