الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«النار اشتعلت بالعمارة».. حكيم يكشف كواليس أغنية «نار» للمرة الأولى

حكيم
حكيم

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل أغنية "نار"، والتي أطلقها في بداية مشواره الفني وحققت نسبة نجاح كبيرة وقتها.

 

أول تعاون مع الملحن عصام توفيق

وقال حكيم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان أول مرة يتعامل مع المحلن عصام توفيق، وكان في مكتبه برفقة الشاعر الغنائي أمل الطائر، مشيرًا إلى أنه بعد جلسة عمل طويلة لم تخرج عن عمل جديد قرر مغادرة المكتب.

وأوضح أنه خلال مغادراتهما للمكتب قال له عصام توفيق، إن لديه أغنية ولكنها غير مكتملة، وكانت الفقرات الأولى لأغنية "نار"، وعندما بدأوا بالعمل عليها وغنائها فجأة اشتعلت النيران أسفل العمارة التي تواجدوا بها وكان المكتب في الدور الخامس.

وأشار إلى أن السكان وقتها كانوا ينادون "ياللي بتغنوا نار إنزلوا طفوا النار هنا"، مؤكدًا أن المطافئ جاءت لإطفاء الحريق ووقتها نزلوا من الدور الخامس على سلم المطافي.

حكيم أغنية نار المطافئ حريق الملحن عصام توفيق الشاعر الغنائي أمل الطائر

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