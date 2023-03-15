المعلق والقنوات.. موعد مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم فى دوري أبطال أوروبا

ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، موعد مباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث انتهى لقاء الذهاب على ملعب أنفيلد بخماسية مقابل هدفين لصالح الفريق الملكي.

ويحتاج فريق ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة، بفارق هدفين للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بـ4 أهداف للفوز أو 3 أهداف للتعادل في الوقت الأصلي للمباراة، لفرض شوطين إضافيين على المواجهة لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي الشامبيوزليج.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول فى دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة مباراة الإياب في دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، على ملعب سنتياجو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول فى دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة القمة النارية بين ريال مدريد وليفربول اليوم الأربعاء، فى دوري أبطال أوروبا، عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة المالك الحصري لإذاعة مباريات الشامبيوزليج فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر بث مباراة ريال مدريد وليفربول عبر قناة beIN Sports Premium 1.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول فى دوري أبطال أوروبا

اسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وليفربول فى إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.