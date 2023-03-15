ميجا هاتريك.. هالاند يُدمر تاريخ دورى أبطال أوروبا بخماسية فى شباك لايبزيج

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، 5 أهداف لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، في شباك لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هالاند تلذذ في إهانة لايبزيج الألماني، ليؤهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنتهي المباراة، بتفوق كاسح لفريقه مانسشتر سيتي.

أهداف هالاند الخمسة جاءت لتحقق له العديد والعديد من الأرقام القياسية، والتي نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.

أرقام هالاند القياسية

– صار هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك الإنجاز بعد 25 مباراة فقط في المسابقة القارية، متفوقًا على الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 34 مباراة.

– أصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 30 هدفًا بعمر 22 عامًا و236 يومًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفًا عند بلوغه 23 عامًا و131 يومًا.

– أصبح هالاند ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في مارس 2012، والبرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دونيتسك الأوكراني. ضد باتي بوريسوف في أكتوبر 2014

– أصبح هالاند أكثر لاعب يُسجل أهدافًا لـ مانشستر سيتي في موسم واحد بتاريخ النادي، برصيد 39 هدفًا، متفوقًا على تومي جونسون الذي سجل 38 هدفًا في موسم 1928-1929.

– ارتقى لصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقًا على محمد صلاح الذي سجل 8 أهداف.

– صعد هالاند للمركز الـ 23 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 33 هدفًا، متفوقًا على آرين روبين وواين روني وصامويل إيتو وكاكا وديفيد تريزيجيه وأنطوان جريزمان.