الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ميري يكشف تفاصيل تصديه لملف حبس الصحفيين: سأعمل على تسويته بشكل نهائي

خالد ميري
خالد ميري

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، تفاصيل تصديه لقضية حبس الصحفيين؛ قائلاً، إنه سيعمل جاهدًا على تسوية هذا الملف بشكل نهائي.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه عمل على ملف الصحفيين المحبوسين منذ عام 2011، وذلك من أجل إلغاء حبس الصحفيين؛ حتى في قضايا سب الرؤساء، لافتًا إلى أنه عمل مع لجنة الخمسين عام 2013؛ لإنهاء قضية الحبس.


وأوضح أن مواد دستور 2014 حظرّت حبس الصحفيين إلا في 3 حالات فقط، مؤكدًا أنه تم تعديل مواد كثيرة، في هذا السياق، لافتاً إلى أنه طالب بها نقابة الصحفيين، معقبًا: "يوجد حاليًا تصور نقابي تم التقدم به أمام الحوار الوطني؛ للعودة بالصياغة الخاصة بالنقابة في قضية حبس الصحفيين".


وأكد أن هناك مفاوضات استمرت لمدة 4 أشهر مع وزارة العدل؛ لتعديل المواد التي تتيح حبس الصحفيين، مؤكدًا أنه تدخل من أجل إنهاء حبس 12 صحفيًا.

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن معظم المحبوسين من الصحفيين تحت التمرين؛ وسيتم العمل على تسوية هذا الملف نهائيًا، واعدًا بأنه سيكمل مساعيه في هذا الملف من أجل إغلاقه نهائيًا، وبصورة عاجلة.

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