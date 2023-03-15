وكيل «صحة الغربية» يهنئ العاملين بعد الفوز بمركزين طبيين في جائزة التميز الحكومي

وجه الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية التهنئة لجميع العاملين بإدارة الوقائي بالمديرية وذلك عقب فوز المركز الطبي بشبرا بابل- مركز المحلة الكبرى على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ومركز طبي خامس طنطا على المركز الثالث في فئة الوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بلبل إن الدورة الثالثة للمسابقة أقيمت من خلال وزارة التخطيط بالتنسيق مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه تم ترشيح 10 مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية، وتمت التصفية إلى 4 مكاتب، وهي: مكتب صحة خامس بإدارة طنطا ثان، مكتب ميت عساس بإدارة سمنود، مكتب شبرا بابل بإدارة محلة ثان ومكتب صحة سادس بإدارة المحلة ثان.

وقدم كل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الوقائي بالغربية وحثهم علي بذل مزيد من الجهد ، لخلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.