مفاجآت ومغامرات جديدة في العالم القديم خلال الموسم الثاني من «يحيى وكنوز»

تستعد الشركة المتحدة وشركة هاشتاج لطرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" خلال الموسم الرمضاني المقبل وذلك بعد أن حقق المسلسل في موسمه الأول نجاحا كبيرا.

تدور أحداث الموسم الثاني في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طول الحلقات.

كما يستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الأقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني إضافة إلى استعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.