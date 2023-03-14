محمد رمضان: أستعد لتصوير مسلسل جديد مكون من 7 حلقات

قال الفنان محمد رمضان، إن الجمهور هو النجم الذي يتصارع الجميع في شهر رمضان ليصلوا له، ومن يصل إليه ويلمسه يكون هو الأقرب، متمنيًا أن يصل لهم.

دليل نجاح أعماله

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن دليل نجاحه في أعماله الفنية هو الجمهور، والدليل المادي ونسب المشاهدات والأرقام.

وعن إمكانية تغيبه عن الموسم الرمضاني، أكد أنه في حال انشغاله بشيء أهم يسعد جمهوره فإنه سيتغيب عنهم ليعوضهم بشيء أقوى.

وكشف خلال الحلقة، أنه سيبدأ تصوير مسلسل جديد مكون من 7 حلقات لعرضه على إحدى المنصات، وذلك في أول عمل له عليها ويبدأ التصوير بعد العيد.

كما كشف أنه بدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد، “هارلي”، من شوارع القاهرة استعدادًا لعرضه في عيد الفطر.