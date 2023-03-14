ميرى: الزيادة الحالية للبدل هى الأعلى فى نقابة الصحفيين.. وهذا موعد صرفه

قال خالد ميري المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن الصعوبات التي تواجه الصحافة فى الوقت الحالي هي السبب في ترشحه على منصب النقيب.

وأضاف ميري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن دخل النقابة يعتمد على اشتراك الزملاء والذي يبلغ 120 مليون جنيه، وبالتالى النقابة فقيرة في الموارد، ولذا تم التواصل مع الدولة من أجل دعم البدل والذى يصل إلى 400 مليون جنيه، كما يتم الحصول على 80 مليون جنيه من أجل العلاج كل عام، خصوصًا أن الوضع الاقتصادي للصحفيين ضعيف ولا يمكن الضغط على الصحف، معقبًا: "لو ضغطنا على الجرنال هيقفل وإحنا مش عايزين كده".

وأشار إلى أنه سيتم صرف زيادة البدل في شهر أبريل حيث سيصبح 3600 جنيه، معقبًا: "زيادة البدل هي الأعلى في نقابة الصحفيين وده تقدير واحترام من الدولة للمصريين".

وأكد أنه حاول من أجل الحصول على مبلغ أعلى من 600 جنيه، متابعًا: "لن نتوقف في هذا الملف لأنه حق للصحفيين، في ناس عايشة على البدل، وأنا بدأت صحافة صحفي تحت التمرين وعارف قد إيه الصحفيين بيعانوا".

وأشار إلى أن هناك شائعة بشأن رغبته في وقف البدل، معقباً: "معرفش فكرة إلغاء البدل جت منين، مع إننا اللي قولنا إن البدل حق للصحفي"، مؤكدًا أن من يطلق الشائعات يُسأل عنها، مشددا أن البدل ليس مرتبطا بشخص المرشح.