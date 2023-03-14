الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل سائق بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالشروع في قتل سائق عمدا بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف ، والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم  20500 لسنة 2022  جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، باعتداء المتهم على المجني عليه والشروع في قتله بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال تواجد المجني عليه "ا.ا.ه" سائق، بمسكنه حضر إليه المتهم "ش.ا.أ"، عاطل، ونشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها نزع المتهم سلاح أبيض مطوة من ملابسه، وطعن المجني عليه طعنه استقرت بالجانب الأيسر من الصدر، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي بالأوراق، قاصدا إزهاق روحه فسقط مغشيا عليه، إلا أن الأهالي تمكنوا من اصطحابه إلى أحد المستشفيات، بسبب وجود نزاع على ميراث بين المتهم والمجني عليه تولدت عنه خلافات سابقة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

أحداث القضية الإسكندرية السجن المشدد 15 سنة الشروع في قتل بسبب خلافات بينهما شادة كلامية

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وائل لطفي

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