اتحاد الجودو يستقبل وفد جامعة تينري اليابانية ومؤسسة جايكا

استقبل مسؤولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي وفدا من جامعة تينري اليابانية يضم عدد من الشخصيات الهامة، للتشاور حول تعزيز سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ضم الوفد الياباني كل من هناداتي دايمن نائب مدير مركز ومؤسسة الجايكا اليابانية، وأناي تاكاماسا المدير الفني لفريق الجودو في جامعة تينري اليابانية، وأوميجاكي شينسوكي مسئول برامج مؤسسة جايكا، وأداتشي ماسوفومي مسئول برامج جامعة تينري، وكاتو كيني مسئول رئيسي في مؤسسة الجايكا.

وحضر من جانب الاتحاد المصري كل من، مرزوق علي رئيس الاتحاد وحسام عوض الله نائب رئيس الاتحاد ومحمد رشوان أسطورة الجودو المصري.

وتضمن اللقاء التشاور حول تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم معسكرات متبادلة وإرسال مدرب متطوع من جامعة تينري اليابانية، للمشاركة في تطوير الجودو المصري بجميع المحافظات، فضلا عن تنظيم سيمنارات بشكل دوري للمدربين لتطوير مستواهم.