«قتلتها بعد 10 أيام».. مصرع ربة منزل على يد زوجها في منشأة القناطر

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط المتهم بقتل زوجته بعد أن ضربها بآلة حادة علي الرأس داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى تفيد باستقبالها "نهاد م أ" ربة منزل، مصابة بكسر في الجمجمة إثر تعدي بآلة حادة علي الرأس ومقيمة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المصابة بسبب خلافات بينهما، وبعد مرور 10 أيام وردت إشارة من المستشفى بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها، جرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية أعدت له أسفرت عن ضبطه وجري اقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.