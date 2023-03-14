الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتلتها بعد 10 أيام».. مصرع ربة منزل على يد زوجها في منشأة القناطر

أمن الجيزة
أمن الجيزة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء،  في ضبط المتهم بقتل زوجته بعد أن ضربها بآلة حادة علي الرأس داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى تفيد باستقبالها "نهاد م أ" ربة منزل، مصابة بكسر في الجمجمة إثر تعدي بآلة حادة علي الرأس ومقيمة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المصابة بسبب خلافات بينهما، وبعد مرور 10 أيام وردت إشارة من المستشفى بوفاة المصابة متأثرة بإصابتها، جرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية أعدت له أسفرت عن ضبطه وجري اقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البحث الجنائي الجيزة متهم بقتل زوجته مديرية أمن الجيزة ربة منزل مصابة بكسر في الجمجمة

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«قتلتها بعد 10 أيام».. مصرع ربة منزل على يد زوجها في منشأة القناطر

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