يورجن كلوب: نحن هنا فى مدريد من أجل الفوز وهذا صعب أمام الريال

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه جاء إلى مدريد للفوز وليس شيئًا آخر قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا على “سانتياجو برنابيو”.

وكان لقاء الذهاب في ملعب “أنفيلد” انتهى لصالح النادي الملكي بنتيجة 5-2.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: "حتى لو كان هناك فرصة 1% فسنُحاول، سنواجه خصمًا قويًا وعلينا محاولة الفوز عليه، هذا ممكن ولهذا سافرنا لهنا، سنرى ماسيحصل".

وأضاف: "نحن نحترم المسابقة والخصم كثيرًا، اتطلع قُدمًا لمباراة الغد، إذا تمكنا هذا الموسم من مفاجئة أنفسنا بطريقة سلبية فيجب علينا أن نُفاجئ أنفسنا بطريقة إيجابية، “نحن هنا في مدريد للفوز”.

وتابع: "أنا لا أهدد مدريد لكن نحن هنا للفوز، “علينا تقديم أفضل أداء لنا للفوز فقط وليس حتى للعبور وهذا ما هو تركيزنا عليه”.

وواصل: “خطورة مدريد؟ الهجمات المُرتدة بالشوط الثاني كانت مُشكلة كُبرى، لا يُمكنك منع فينيسيوس أو بنزيما طوال الوقت لكن لمعظم الوقت في المباراة فعلنا ذلك، علينا أن نكون نشيطين جدًا مع وبدون الكرة، خط الوسط يجب أن يضغط بقوة، علينا المُخاطرة لكن أن نتجنب الهجمات المضادة”.

وعن جاهزية لاعبيه: “بايتشيتش؟ لقد سافر معنا لكنه لن يلعب وسيغيب عن المباراة، إنه يُعاني من إصابة عضلية سيغيب لوقت ما، أيضًا هندرسون لن يسافر”.

وأكمل: “نريد اللعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها ضد مدريد بالشوط الأول من أخر مواجهة لكن بدون تلقي الأهداف، على الأرجح لن نتأهل للدور القادم لكن الجميع هنا متأكد أنه ليس لدينا أي فرصة لكن اذا كُنت انا الوحيد الذي يعتقد أن لدينا فرصة قليلة حتى فهذا شيء جيد”.

وأتم: “اُعيد واُكرر، نحن هنا للفوز في المباراة وهذا صعب جدًا أمام أحد أفضل الفرق بالعالم”.